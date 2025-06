Mantova nella Top 10 delle città più colpite dal cambiamento climatico

MANTOVA Dal 1975 al 2024, anche la nostra città ha visto trasformarsi il proprio clima in modo netto. Secondo il nuovo studio de iLMeteo.it, Mantova è nona in Italia per impatto del cambiamento climatico. Un dato che fa riflettere, soprattutto per una città che ha sempre vissuto in equilibrio tra nebbie padane e brezze lacustri.

Per realizzare il nuovo Rapporto sul Clima del XXI secolo in collaborazione con Corriere della Sera sono stati analizzati 284 milioni di dati climatici, dal 1975 al 2024, ora per ora per 365 giorni all’anno. Cinque i parametri principali presi in considerazione nell’analisi: caldo intenso, cioè il numero di giorni annui con temperatura massima maggiore di 35°C; notti tropicali, quelle notti in cui la temperatura minima non scende mai al di sotto dei 20°C; intensità delle precipitazioni che misura la violenza delle piogge e maggiori eventi estremi; anomalia delle precipitazioni misurata attraverso l’indice di siccità SPI index e la temperatura media annuale.

Roma ha subito l’impatto maggiore, poi Cremona, Latina, Rovigo e Terni. Addio al ponentino che rinfrescava le serate estive romane, invocato da Rugantino nell’intramontabile Roma non fa la stupida stasera: se negli anni Settanta la temperatura media della Capitale si attestava sui 14,6 gradi, oggi siamo arrivati a 16,9, dunque ben 2,3ºC di aumento. Il preoccupante record Roma lo condivide con Cremona, Latina, Rovigo e Terni, nella top five delle città in cui il cambiamento climatico ha maggiormente inciso. Ma non solo. L’aumento delle temperature ha in generale interessato la gran parte delle città nella fascia delle regioni centrali, in particolare quelle che si affacciano sul Tirreno, che devono l’impennata dei valori al surriscaldamento del medio Tirreno. Come spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, è proprio l’aumento della temperatura del mare la ragione di un tale innalzamento.

Oltre a una generale tendenza di innalzamento delle temperature medie in tempi piuttosto veloci, a preoccupare sono i picchi raggiunti dai valori delle massime, impensabili fino a pochi decenni fa. Anche il resto d’Italia comunque non è da meno, soprattutto le principali città sono tutte seriamente interessate: Venezia è al 13º posto, Torino è 20ª seguita da Palermo, 21ª, poi Genova 31ª, Bari 33ª, Milano 35ª. Leggermente meglio Bologna e Firenze (67ª e 69ª) e Napoli, 81ª. Tutte hanno stravolto il loro clima, tranne L’Aquila, ultima nella classifica delle città che hanno subito l’impatto del cambiamento climatico.