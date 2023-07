Auto si rovescia fuori strada, ferite madre e figlio di 9 anni

PEGOGNAGA Attimi di apprensione questa mattina poco dopo le 11 a Pegognaga per un incidente stradale. Un’auto condotta da una 36enne e con a bordo il figlio di 9 anni, si è rovesciata su un fianco in seguito a un a sbandata mentre percorreva strada Colonna Marina. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale. Fortunatamente madre e figlio, che sarebbero anche usciti da soli dall’auto rovesciata, non avrebbero riportato gravi conseguenze nell’incidente. Entrambi sono stati comunque portati in Ospedale a Mantova per accertamenti.