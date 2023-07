Calcio Serie C – Possanzini: “Sta nascendo un Mantova forte”

BARDOLINO (Vr) Come si dice in questi casi: “Buona la prima”. Mister Davide Possanzini non può che essere soddisfatto di quanto visto nell’allenamento congiunto di ieri con il Castegnato: «Molto soddisfatto – commenta – perchè ci stiamo allenando da poco tempo e questa è una squadra completamente nuova. C’è ancora molto da lavorare ma i presupposti sono buoni». Due formazioni completamente differenti tra il primo e il secondo tempo. Mantova alla ricerca costante della giocata vincente per gli inserimenti delle punte: «Hanno fatto tutti molto bene. Abbiamo cercato di mettere in pratica tutto quello che stiamo provando in allenamento». La prima novità del nuovo Mantova l’abbiamo notata al momento dell’ingresso in campo. Davanti a tutti, Burrai. Sarà lui il capitano: «E’ stata una mia scelta – spiega il tecnico – . Sia per una questione anagrafica, ma anche per quello che ha fatto in carriera. In questi giorni ho osservato molto come si relazionavano con lui i compagni e poi ho preso questa decisione. Detto ciò, ci sono tanti giocatori d’esperienza e si è tutti capitani». Compreso il pre ritiro a Mantovanello, sta nascendo un gruppo di giocatori che si sta conoscendo in fretta: «C’è grande determinazione da parte di tutti e lo si è visto appunto nella gara che abbiamo giocato. Essendo il primo test avevo qualche timore, ma i ragazzi hanno dimostrato di avere tanta abnegazione. Se questo è l’inizio, si può essere soddisfatti». Questione mercato. Ancora tutto aperto e qualcosa potrebbe ancora accadere: «La società ha fatto un grande lavoro, il direttore in poco tempo ha trovato dei giocatori importanti. Avevamo messo il mirino su alcuni giocatori e sono arrivati. Guardando la rosa, potrebbero mancare due pedine, ma non dobbiamo avere fretta. Bisogna trovare dei profili che possano permettere a questa squadra di rafforzarsi ancora di più. L’importante è che siano forti».