Bagnolo San Vito – Ecco le nuove casette dell’acqua

BAGNOLO SAN VITO Nuove, all’avanguardia e pronte all’uso. Il tanto atteso semaforo verde è scattato e le quattro frazioni di Bagnolo San Vito, attualmente sprovviste di acquedotto, possono ora contare su altrettante casette dell’acqua di ultima generazione. I dispositivi che forniscono acqua potabile sono stati attivati alle scuole vecchie di San Giacomo, al Circolo Amico di Correggio Micheli, nella struttura dell’area feste di Campione (nella foto l’inaugurazione del distributore alla presenza del primo cittadino Roberto Penna, ndr) e sul lato destro del Circolo Insieme di San Nicolò.

Da via Roma, sede degli uffici comunali, fanno sapere che per il momento gli erogatori funzionano con monete e banconote mentre per quanto riguarda il ritiro delle tessere occorrerà attendere ancora qualche giorno. Il costo a litro d’acqua, sia essa naturale o frizzante, è pari a 5 centesimi.

«Si tratta di un’opera importante e molto sentita dai residenti delle frazioni, – il commento del vicesindaco nonché assessore alle attività produttive, ambiente ed ecologia Irene Bocchi – che d’ora in avanti potranno evitare di prendere la macchina e recarsi al supermercato per acquistare le bottiglie. Ringraziamo l’autorità dell’ambito territoriale ottimale (Ato) di Mantova per il prezioso contributo di 15mila euro assegnatoci per far fronte all’attivazione del servizio. Tutte e quattro le casette dell’acqua, oltre a risultare poco impattanti dal punto di vista estetico, dispongono di un filtro a base di ossido di grafene che, rispetto ai filtri convenzionali, riesce a purificare l’acqua più rapidamente eliminando circa il 99% degli inquinanti. Inoltre – conclude il vicesindaco ed assessore alla partita Bocchi – per venire incontro alle più recenti norme anti-contagio, il beccuccio dal quale fuoriesce l’acqua si sanifica automaticamente dopo ogni prelievo». Un’attenzione in più a questo delicato momento storico.