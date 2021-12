Bandi per l’erogazione di contributi per cittadini e imprese di Gazoldo

GAZOLDO Il Comune di Gazoldo ha in questi giorni attivato tre bandi per l’erogazione di contributi, rivolti a diverse tipologie di utenza.

Il primo, per ordine di scadenza (le domande si potranno presentare fino a lunedì 13 dicembre) riguarda l’erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche, commerciali, artigianali. L’annualità di riferimento è il 2020. I beneficiari sono in questo caso le piccole e microimprese che svolgano attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un’unità operativa sul territorio di Gazoldo, regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o all’albo delle imprese artigiane e che risultino attive al momento della presentazione della domanda.

Un altro avviso pubblico (la scadenza è il 15) riguarda invece l’assegnazione di contributi finalizzati al pagamento dei canoni di locazione e di utenze domestiche. Questo bando rientra tra gli interventi a sostegno del reddito dei nuclei familiari in stato di particolare difficoltà economica, anche e non solo causata dall’emergenza epidemiologica in corso, in particolare per sostenere il pagamento delle spese relative ai consumi delle utenze domestiche, per energia elettrica, riscaldamento e acqua, riferite all’abitazione di residenza che si trovi nel territorio comunale e per il mantenimento dell’abitazione in locazione.

Infine, è attivo anche un bando per l’erogazione dei buoni spesa (la scadenza è il 24) per persone singole e famiglie in difficoltà economica. Possono accedere alla misura prevista i residenti regolarmente soggiornanti, che si trovino in stato di necessità legate all’emergenza Covid (ad esempio riduzione della propria situazione reddituale a seguito dell’emergenza, perdita del lavoro, cassa integrazione, sospensione lavoro autonomo, occupazione precaria) o che si trovino in stato di bisogno (non occupazione, titolare di pensione minima, in attesa di pensione) in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza.

I testi dei bandi con tutte le informazioni e i moduli per accedere alle misure sono pubblicati sul sito web del Comune www.comune.gazoldo.mn.it.