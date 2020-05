Arti Marziali – L’Italian Defence Academy pronta a riaprire: “Aspettiamo il Governo”

MANTOVA Manca poco alla riapertura di palestre e centri sportivi. La data è quella di lunedì 25, anche se in Lombardia non è del tutto certa visto la continua emergenza. Il Ministero dello Sport ha dato delle linee guida e in questo senso anche l’Italian Defence Academy si è organizzata, provvedendo in questi giorni alla sanificazione degli ambienti. «Stiamo lavorando per voi. Oggi pulizie totali e sanificazione certificata. Operazione conclusa con successo!!! Palestra pulita e pronta per la riapertura… Adesso aspettiamo il governo!!!», questi i messaggi di ieri sulla pagina facebook dell’Academy, ormai pronta a ricominciare dopo tre mesi di chiusura. Tra le regole del Ministero, distanza interpersonale di due metri, ingressi su prenotazione, capienza ridotta e continue sanificazioni. La mascherina non è obbligatoria mentre ci si allena, ma deve essere a disposizione e utilizzata per tutti gli spostamenti all’interno del centro sportivo.