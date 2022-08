Powerchair hockey – Manuel Ciliberto è il nuovo coach dei Macron Warriors Sabbioneta

Viadana Si susseguono le novità in casa dei Macron Warriors Sabbioneta. La squadra di powerchair hockey ha un nuovo coach, si tratta di Manuel Ciliberto, 42enne tecnico bolognese che torna in panchina dopo dieci anni dall’ultima volta. Da quattro stagioni ricopriva il ruolo di direttore sportivo dei Macron Warriors. Ciliberto è un tecnico di grande esperienza e valore e con una carriera che parla da sola. Una scelta importante che conferma il percorso di sviluppo, crescita e rinnovamento del club mantovano che in pochi mesi si è strutturato con figure professionali di consolidata esperienza, sia dal punto di vista societario che tecnico, confermando l’intenzione di diventare un punto di riferimento nel panorama nazionale dei powerchair sports.

«Ho accettato questa sfida perché il progetto rinnovato dei Macron Warriors Sabbioneta è valido – spiega Ciliberto -. Si vuole arrivare lontano costruendo mattone su mattone una solida realtà partendo dalle basi. Tornare su una panchina dopo 10 anni sarà sicuramente un’emozione indescrivibile, quasi una prima volta. Nell’organico ritrovo alcuni atleti con cui abbiamo scritto la storia della nostra vecchia squadra, è come se stessimo continuando un percorso iniziato molti anni fa anche se in un contesto totalmente nuovo. Sono veramente onorato che la società, che ringrazio, abbia voluto credere in me affidandomi la squadra. Non vedo l’ora di iniziare sul campo a lavorare con i ragazzi».

«L’arrivo di Manuel sulla panchina dei Warriors è un importante traguardo – dichiara il presidente Fabio Merlino -. Il suo arrivo porterà esperienza e competenza ad un progetto rinnovato ma con importanti ambizioni. Abbiamo scelto lui perché ha le competenze e un curriculum di rispetto. E sono certo che il suo arrivo darà una scossa importante al nostro ambiente».