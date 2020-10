Comandante e cittadini: incontro per prevenire i furti

GONZAGA A conclusione della cerimonia sacrale di giovedì scorso, il neo comandante Giuseppe Fiore ha conosciuto la comunità gonzaghese e ha ribadito la massima collaborazione con tutte le Istituzioni Comunali.

Accompagnato dal maresciallo Pavese , ha salutato la cittadinanza ed ha rilasciato alcuni consigli utili concernenti la prevenzione di furti occasionali e di truffe realizzate da persone che facilmente si spacciano per compagnie elettriche o addirittura Forze dell’Ordine.

Alla celebrazione era presente anche il vice sindaco Carla Ferrari che ha proferito altrettanto desiderio di collaborazione da parte di tutti gli organi istituzionali nei confronti dell’Arma dei Carabinieri. Insieme hanno ricordato gli investimenti condotti in termini di sicurezza, come la nuova caserma e la futura installazione di diverse telecamere

Inoltre è nella volontà sia del Comune di Gonzaga che della Compagnia dei carabinieri svolgere altri incontri pubblici che con tutta la probabilità del caso si terranno online attraverso canali social, riguardanti raggiri, estorsioni e rapine, con il fine di arrivare anche ai soggetti più deboli della comunità ed informali sul comportamento da tenere.

Cecilia Frignani