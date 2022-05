Bilancio solido a Bozzolo: a disposizione oltre 175mila euro per gli investimenti

BOZZOLO – Un bilancio positivo quello presentato venerdì sera in consiglio comunale; numeri importanti anche alla luce delle imminenti elezioni amministrative che vedranno il Comune di Bozzolo andare al voto il prossimo 12 giugno. Il 2021 si chiude, dunque con un consuntivo pari 3.392.575 in cui spiccano oltre 725mila euro a disposizione dell’ente per futuri investimenti.

«L’impegno dell’amministrazione nel gestire il bilancio ha portato, in un momento di transizione particolare come questo, non solo ad avere disponibilità per effettuare investimenti importanti ma anche a garantire, nel presente e prossimo futuro, una copertura cautelativa su possibili cali del gettito erariale e aumento delle spese legate alle materie prime con le ovvie implicazioni sulle utenze – ha esordito l’assessore al bilancio Rossano Vitale durante l’assise -. Ricordiamo che gli effetti della pandemia e della guerra in Ucraina si faranno sentire di più sia quest’anno che nei prossimi e, oltre agli aiuti per i cittadini dovremo prepararci e cautelarci su eventuali riduzioni degli introiti derivanti dalle tasse a causa di mancati pagamenti e/o possibili esenzioni». Una situazione che comunque non spaventa particolarmente il Comune che, nonostante le difficoltà, mostra una situazione finanziaria stabile. Invariate, infatti, rispetto al passato le entrate tributarie ed in linea con quanto programmato ad inizio dello scorso anno.

Da sottolineare, parlando di entrate, il recupero delle quote Imu arretrate che si attesta su circa 107mila euro (incassati per il 70%). Buoni anche gli introiti del 5×1000: un risultato, come rimarcato, frutto di una campagna comunale impostata ad hoc e dell’aiuto dei cittadini.

Virtuosi anche i dati relativi alla spesa corrente.

Numeri che portano ad un bilancio complessivo di 3.392.575. Particolarmente importante il capitolo relativo ai fondi a disposizione del Comune per futuri investimenti da realizzare sul territorio. Attualmente, infatti, l’Ente dispone di una cifra complessiva di 725.629 euro.

Positivo anche il bilancio della farmacia comunale che chiude con un fatturato per l’anno 2021 di 1.098.102 euro che, nonostante un decremento del 3% rispetto all’anno precedente, ha ottenuto un utile di 194mila euro con un aumento dell’8%: «tutto ciò – spiega Vitale – grazie ad una gestione più oculata del magazzino e ad una proposta commerciale più improntata verso medicinali di maggior margine. Soddisfazione viene dalle vendite della veterinaria: stiamo implementando l’offerta di prodotti e servizi per i nostri amici animali». Bene anche la cosmetica che, con il susseguirsi di giornate dedicate e l’inserimento di box che, tramite tablet, analizzando la struttura del viso e della pelle, propongono un un set ad hoc di trucco/trattamento dermatologico e tricologico.