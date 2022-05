Il Comune di Asola mette mano alle strade in vista dell’estate

ASOLA – Il Comune darà il via ad un massiccio intervento di manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade comunali che risultano particolarmente deteriorate e che necessitano di un intervento sul manto bituminoso da eseguirsi con rapidità.

Per questo l’amministrazione guidata dal sindaco Giordano Busi ha destinato la somma di poco meno di mille e 500 euro necessaria per la fornitura di asfalto plastico a freddo in sacchi.

«A conclusione della lunga stagione invernale – spiega l’assessore ai lavori pubblici Luciano Carminati -, dove le condizioni meteorologiche avverse hanno causato un deterioramento del manto stradale, e al fatto che le strade comunali risultano attualmente deteriorate in alcuni punti con il manto che in alcuni punti si presenta sconnesso e fortemente danneggiato, si rende necessario provvedere alla riparazione delle buche presenti mediante l’utilizzo di asfalto a freddo, con la manutenzione che verrà eseguita direttamente dalla squadra manutentiva formata dagli operai specializzati del Comune. Si rende necessario provvedere pertanto ad attivare una ulteriore fornitura di asfalto a freddo in sacchi, in quanto il precedente quantitativo è già stato utilizzato tutto per poter rendere più sicura la percorribilità delle strade comunali»