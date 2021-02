Bimbi a scuola sulle proprie gambe. Acquanegra attiva il pedibus

ACQUANEGRA L’amministrazione comunale prosegue il proprio lavoro per ideare iniziative di sensibilizzazione che promuovano l’adozione da parte di tutti i cittadini di stili di vita meno sedentari, più salutari, “ecologici” e sostenibili, partendo dalla quotidianità e dalle abitudini di vita di ogni giorno. Per questo motivo l’esecutivo ha deciso di istituire, in collaborazione con Ats, il servizio del pedibus con l’obiettivo di incoraggiare i bambini e le loro famiglie ad andare a scuola a piedi. Ma la situazione legata al Covid sta provocando diverse difficoltà e problemi. Proprio per questo motivo il Comune, come spiega il sindaco Monica De Pieri, sta cercando volontari che diano la disponibilità, nei tempi e nei modi di ognuno, ad accompagnare gli alunni. Per informazioni rivolgersi al Comune. (pz)