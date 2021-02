Spargono liquame nei giorni vietati Piovono multe della polizia locale

MARMIROLO Scattano le multe della polizia locale intercomunale per aver distribuito liquame nei giorni vietati dal bollettino regionale nitrati. Gli episodi, due e distinti, si sono verificati la scorsa settimana, quando gli agenti della locale hanno multato un’azienda agricola di Goito e Marmirolo e un terzista della zona. In tutti i casi la ragione per cui gli agenti hanno emanato la sanzione è sempre la stessa: spargimento di liquami in una giornata nella quale non sarebbe stato possibile. La segnalazione alla polizia locale è arrivata da alcuni cittadini che si erano resi conto dell’accaduto.