Blitz dei carabinieri a Canneto: arrestati due spacciatori di cocaina

CANNETO SULL’OGLIO Prima hanno preso i clienti poi gli spacciatori. Doppio blitz dei carabinieri di Canneto sull’Oglio ieri 8 maggio. I militari hanno dapprima controllato due 38 enni italiani, celibi, operai, che venivano trovati in possesso di poco più di due grammi e mezzo di cocaina e che venivano quindi segnalati alla prefettura come assuntori di stupefacenti. A seguire sempre ieri in serata, veniva affettuata una perquisizione personale e domiciliare su due stranieri, un 22enne ed un 24enne, celibi, disoccupati di cui uno senza fissa dimora. A carico del 22enne sono stati rinvenuti 37 grammi di cocaina, 855 euro in banconote di vario taglio, un cellulare, materiale per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione, mentre al 24 enne sono stati sequestrati 19 grammi di cocaina, 1650 euro in banconote di vario taglio, un cellulare. Dopo le formalità di rito gli arrestati sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferiti nella casa circondariale di via Poma a disposizione dell’autorità giudiziaria.