Calcio Seconda Cat. – La Poggese ripartirà da mister Negrini

POGGIO RUSCO Prove tecniche di ripartenza. La Poggese ha confermato Emanuele Negrini alla guida della prima squadra anche per la prossima stagione, presumibilmente in Seconda categoria. Contestualmente, la società del presidente Castellano ha confermato Bombarda sulla panchina della Juniores, mentre Pier Volpi sarà ancora il responsabile del settore giovanile. «Stiamo valutando tante cose – afferma il vice presidente Davide Cerchi – le conferme di Negrini, Bombarda e Volpi sono un primo passo in vista della prossima stagione. Molto importante per quanto ci riguarda è la tutela e la salvaguardia del settore giovanile, al quale teniamo tantissimo».

La conferma di Negrini la dice lunga sulla bontà del lavoro compiuto alla guida di una squadra con tanti giovani, che ha avuto qualche difficoltà ad inizio stagione, ma stava avviandosi verso una tranquilla salvezza. «Abbiamo affrontato il campionato con una squadra giovane – sottolinea Cerchi – il nostro obiettivo era la salvezza e ritengo che non ci sarebbero stati problemi a centrarlo, anche se abbiamo lasciato qualche punto per strada per mancanza di esperienza. Ma oltre al raggiungimento della salvezza, l’obiettivo della società era far crescere i nostri ragazzi, i quali hanno seguito in maniera scrupolosa le direttive dell’allenatore, si sono sempre impegnati al massimo, hanno dato tutto quello che potevano in ogni partita e meritano dunque un grosso applauso. Con un anno in più per quel che concerne tecnica ed esperienza, ci attendiamo concreti miglioramenti per la prossima avventura in Seconda, e in tal senso è importante la conferma in panchina di Emanuele Negrini».