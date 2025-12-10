Borgo Mantovano: a Pieve riparte la cardiologia

PIEVE DI CORIANO Il reparto di Cardiologia dell’ospedale di Pieve di Coriano torna a pieno regime. Dall’8 dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, sono stati infatti riaperti i letti del reparto diretto da Daniele Nicolis, con un potenziamento complessivo dell’assistenza cardiologica e il ripristino della presenza del cardiologo 24 ore su 24. La degenza, collocata al secondo piano del presidio, è stata ampliata portando a sei i posti letto disponibili. Tutti saranno dotati di monitoraggio elettrocardiografico continuo in telemetria, una strumentazione fondamentale per garantire sorveglianza costante e interventi tempestivi sui pazienti con instabilità clinica o rischio aritmico. Contestualmente, è tornata operativa anche la guardia cardiologica H24, assicurando la presenza del medico specialista sia di giorno che di notte. L’iniziativa è stata presentata dalla direzione di Asst e delle autorità del territorio. Tra i presenti il direttore generale di Asst Anna Gerola, il presidente della Provincia Carlo Bottani, il presidente della conferenza dei sindaci Tiberio Capucci, il sindaco di Borgo Mantovano Alberto Borsari, la vicepresidente del Comitato per l’ospedale Adriana Chiodarelli, il direttore sanitario Marianna Lorenzoni e altri rappresentanti della struttura sanitaria, insieme al direttore del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare Corrado Lettieri. «Il risultato – ha spiegato Lettieri – è frutto dell’impegno congiunto del direttore Nicolis e della direzione strategica, reso possibile anche grazie all’assunzione di cinque nuovi cardiologi, che si affiancano ai professionisti già presenti e ai colleghi della Cardiologia di Mantova, rafforzando un lavoro di rete già avviato».

Il reparto conferma così la sua vocazione principale: presa in carico, monitoraggio e trattamento di aritmie e scompenso cardiaco attraverso percorsi dedicati e mirati alla stabilizzazione clinica e all’ottimizzazione terapeutica.

«Portare i posti letto a sei e ripristinare la presenza H24 del cardiologo – ha aggiunto il direttore Nicolis – significa aumentare la sicurezza e la continuità delle cure per i pazienti del territorio. Un potenziamento possibile grazie al sostegno della direzione aziendale, che ha messo a disposizione risorse e strumenti organizzativi indispensabili».

Con questi interventi, l’ospedale di Pieve di Coriano rafforza il proprio ruolo di riferimento cardiologico per il territorio del Destra Secchia.