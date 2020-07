Bagnolo San Vito – Quattro dispenser di acqua, uno per frazione

BAGNOLO SAN VITO Uno per ogni frazione, il Comune di Bagnolo San Vito ha appena concluso i lavori di installazione di quattro dispenser di acqua potabile ai quali chiunque può approvvigionarsi.

I quattro distributori di acqua sono stati installati presso le ex scuole di San Nicolò Po, presso le ex scuole di San Giacomo Po, al centro sportivo di Campione e presso le strutture del Circolo Amico a Correggio Micheli.

Non si tratta di vere e proprie casette dell’acqua, ma di dispenser la cui conformazione ricorda quella di un comunissimo sportello del bancomat.

Dal 4 maggio scorso, ovvero subito dopo la ripresa delle prime attività post lockdown, sono partiti i lavori per l’installazione dei dispenser. Lavori che hanno richisto alcuni interventi edili proprio per poter incassare i distributori di acqua nelle pareti degli edifici scelti dall’amministrazione comunale. Nel giro di un paio di mesi i lavori si sono conclusi e ora le quattro macchine sono perfettamente funzionanti.

È possibile acquistare un litro d’acqua al costo di cinque centesimi: il pagamento può avvenire o usando le monete, o usando le apposite tessere che dovrebbero venire consegnate al Comune giusto in questi giorni. In tutto un investimento di circa 40mila euro, con anche un contributo al Comune da parte dell’Ato.

Non solo. Considerato il periodo di pandemia in corso, grazie alla collaborazione tra l’assessorato ai lavori pubblici guidato da Moreno Cavicchini e agli assessorati ad attività produttive, ambiente e ecologia guidato dalla vicesindaca Irene Bocchi, i dispenser dell’acqua sono stati dotati anche di filtri per la sanificazione e apposite lampade in ottemperanza alle normative anti-contagio.

«È un servizio in più – affermano i due assessori – che vogliamo offrire ai nostri cittadini e che, con costi ridotti e riuso delle bottiglie, guarda anche ai fattori economico ed ambientale».