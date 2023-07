Borgo Virgilio: sulla Romana via alla rilevazione dei passaggi col rosso

BORGO VIRGILIO Dal mercoledì 26 luglio entreranno in funzione le apparecchiature che consentono di rilevare le infrazioni per il passaggio con il semaforo rosso all’intersezione della Sp 413 – ex Ss Romana – con via Parma e via Monasterolo (Pietole) nella direzione Cerese-San Biagio e nella direzione San Biagio-Cerese. Va premesso che in prossimità dell’intersezione era stata installata apposita segnaletica verticale di preavviso di rilevamento fotografico di infrazioni semaforiche volta ad informare preventivamente l’utente della strada, «Questo sistema di controllo – spiega il comandante della Polizia locale di Borgo Virgilio, Federico Corradi – ha funzione di prevenzione rispetto alla pericolosa infrazione del passaggio con il semaforo rosso, troppo spesso causa di incidenti, in una zona del comune particolarmente critica dal punto di vista della viabilità. Le violazioni rilevate saranno soggette a sanzione solo all’evidenza documentata (documentazione video-fotografica) del superamento della linea di arresto e di prosecuzione della marcia con lampada semaforica di colore rosso».