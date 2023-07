Cavriana: nuova scuola finita entro il prossimo anno

CAVRIANA Proseguono i lavori al nuovo polo scolastico di via Croce Bianca. La zona dell’ex Sis che l’amministrazione ha acquisito ad un’asta ed in cui si sta realizzando la struttura accoglierà, entro il prossimo anno, i bambini delle elementari e delle medie.

Negli ambienti dell’edificio, fa sapere la giunta guidata dal sindaco Giorgio Cauzzi, sono in corso le opere di installazione sia dei serramenti esterni, che di tutto ciò che riguarda più nello specifico gli impianti. Gli stessi, che ad oggi è possibile notare sul tetto dello stabile, come da progetto, verranno “coperti” o quanto meno resi meno visibili agli utenti grazie a delle mascherature di facciata studiate appositamente per la costruzione.

La ditta appaltatrice, come da accordi, ha comunicato che la prima tranche dei lavori sarà completata per l’autunno. Ovviamente per il tessuto urbano e sociale del paese della Pieve è un’opera davvero importante: si va a riqualificare un’area abbandonata ed una volta terminati gli interventi sicuramente restituiranno una nuova conformazione architettonica e non solo all’intera cittadina; inoltre, confluendo tutte le attività in un solo plesso, si eviteranno possibili disagi per personale scolastico, alunni e genitori con notevole risparmio sia di tempo, che di spazio.

I precedenti edifici adibiti a scuole, ora lasciati vuoti, invece saranno riconvertiti per ospitare servizi dell’amministrazione, conferenze ed incontri delle associazioni locali ed altre iniziative pubbliche.