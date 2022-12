Bozzolo, sì al progetto esecutivo della nuova ciclopedonale

BOZZOLO – Lungo la strada provinciale numero 65 – arteria che collega il Comune di Bozzolo al territorio cremonese di Tornata Romprezzagno – sarà realizzato un percorso ciclopedonale protetto al fine di permettere il transito di ciclisti e pedoni in totale sicurezza: l’amministrazione comunale di Bozzolo nelle settimane scorse ha infatti approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione, per un esborso complessivo pari 620mila euro. In particolar modo il progetto esecutivo, favorirà il collegamento ciclopedonale dell’area cremonese con il territorio mantovano di Bozzolo dove attualmente risiedono la stazione ferroviaria, l’ospedale, i servizi, oltre che il progetto Greenway del fiume Oglio, la lunghissima ciclabile che percorre tutta la sponda del fiume dalla sua sorgente alla sua foce in Po a Torre d’Oglio. Analogamente le problematiche strutturali ad oggi presenti – causate dalla ridotta sezione stradale larga mediamente cinque metri – che rischierebbero in egual maniera di provocare incidenti, visti anche gli automezzi di grandi dimensioni che transitano sul tratto, potrebbero trovare rimedio con la realizzazione del percorso dedicato a ciclisti e pedoni parallelo alla strada altamente frequentata. Nel dettaglio infatti la pista avrebbe inizio nella periferia Est di Romprezzagno e proseguirebbe fino al collegamento del tratto con Bozzolo; tale soluzione secondo l’amministrazione risolverebbe pertanto numerose criticità di transito agevolando ogni utente, dai conducenti di autoveicoli e automezzi a ciclisti e pedoni. Oltre all’aspetto funzionale dell’intervento i progettisti hanno al contempo tenuto a mente l’ambiente in cui l’opera sarà realizzata: la nuova ciclopedonale favorirà l’accesso ai servizi pubblici con mezzi non inquinanti, potenzierà l’attività fisica in un ambiente sano e rilassato – difatti il percorso attraverserà anche zone agricole – unendo gli altri percorsi pedonali presenti sul territorio, caratterizzati dai connotati culturali, storici e tradizionali del luogo.

Il cambiamento posto in essere vuole secondariamente incentivare le attività agroalimentari, presenti sul territorio, attraverso il miglioramento della qualità produttiva e la valorizzazione della tipicità.

A tal riguardo, come viene confermato dalla relazione tecnica illustrativa pubblicata dal Comune di Bozzolo, quest’ultimo sarà beneficiario di un contributo economico destinato in parte a coprire i costi dell’intervento di messa in sicurezza della strada provinciale 65 mediante la realizzazione del percorso ciclopedonale protetto nella porzione di pertinenza dello stesso.