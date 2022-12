“La lotta alla violenza di genere non sfiorisca”: ecco la panchina rossa di Castel Goffredo

CASTEL GOFFREDO – Alla presenza del sindaco Achille Prignaca, degli assessori Giulia Merlo, Valeria Negrisolo e Tiziana Rodella, del comandante della polizia locale Daniele Pisciotta, del parroco don Michele Garini e di numerosi cittadini, si è tenuta l’inaugurazione della nuova panchina rossa donata dalla ditta Selvoline di Castel Goffredo, che è stata collocata sotto il portico del municipio. La cerimonia ha aperto la serata organizzata dalla commissione pari opportunità che si è svolta in una sala consiliare addobbata per l’occasione con numerose rose di carta, «che non sfioriscono così come non deve sfiorire in una serata il tema della lotta alla violenza di genere», ha detto Rodella. Con la conduzione di Alessandra Taraschi, si sono susseguiti gli interventi della professoressa Nadia Monacelli di Parma, Naima Daoudagh mediatrice culturale e Alessandra Lovatti Bernini, criminologa. Al termine l’intervento del comandante Pisciotta che ha illustrato un opuscolo informativo che sarà distribuito ai cittadini. (pz)