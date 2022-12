“Branchi di lupi in azione”, piovono le segnalazioni nell’Alto Mantovano

ALTO MANTOVANO – Ai veterinari dell’Ats di Guidizzolo nel corso dell’ultimo periodo sono arrivate diverse segnalazioni. E nel frattempo su facebook un video sta diventando virale. Il tema è uno solo: un branco di lupi in azione che si aggirerebbe nella zona dell’Alto Mantovano, non particolarmente lontano dalle colline. E appunto all’Ats di Guidizzolo nel corso delle ultime settimane è stata segnalata quella che sarebbe una coppia di lupi che sarebbe stata individuata nella zona di Castellaro Lagusello. Secondo i veterinari la loro presenza è più che possibile ma non sarebbero stati finora riscontrati problemi di sorta, né per le persone né per altre specie animali.

Nel frattempo però nel corso delle ultime ore ha iniziato a diffondersi un video nel quale si vedono distintamente tre lupi che attraversando prima una strada di campagna e poi il fosso a bordo strada per dirigersi infine nel vicino campo agricolo. In un primo momento il video è stato attribuito alla zona di Guidizzolo con allegato un messaggio poco rassicurante, secondo il quale gli animali avrebbero sbranato una mucca e un cane di piccola taglia. Qualche ora il video – uguale identico – è stato postato di nuovo: in questo caso la presenza sarebbe stata segnalata tra Goito e Volta. In realtà All’Ats nelle ultime ore non sono arrivate segnalazioni né di lupi nell’Alto Mantovano né di carcasse di altri animali. Il video infatti fa riferimento all’avvistamento risalente ad alcune settimane fa nel Pavese. Le ultime segnalazioni all’Ats, come detto, si riferiscono alla zona di Castellaro – alcune settimane fa.