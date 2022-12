Asola: dal Comune un contributo per pagare le bollette dell’acqua

ASOLA – Il Comune intende mettere in campo tutti gli interventi necessari per garantire il pieno accesso all’utilizzo dell’acqua potabile a tutte quelle persone che si trovano in particolari condizioni di fragilità economica. Per questo motivo l’amministrazione ha destinato 5mila euro per garantire l’accesso alle risorse idropotabili da parte delle utenze deboli che ne faranno richiesta allo sportello dei servizi sociali comunali. Il contributo è finalizzato al pagamento di bollette per le utenze Sisam e le spese impreviste ed obbligatorie per le utenze idriche, quali la messa a norma degli impianti e gli allacciamenti. L’entità del contributo sarà pari al 70% della spesa sostenuta o da sostenere, fino ad un massimo di 300 euro di contributo erogabile in un anno solare per nucleo familiare. I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi stanziati dall’ente. Si possono chiedere tutte le informazioni del caso in municipio.