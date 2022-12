Divertimento, sport e gioco: la disabilità al centro della festa

CURTATONE – Tanto divertimento ma soprattutto socializzazione. In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilita, ricordata ieri a livello nazionale, il collegamento provinciale del volontariato mantovano ha promosso un’iniziativa rivolta alla cittadinanza che ha coinvolto in modo particolare alle persone con disabilità. L’evento si è tenuto nel palazzetto dello sport “Tea Arena” di Curtatone dove le famiglie dei ragazzi, gli operatori, i professionisti, i volontari e tutti coloro che sono sensibili a questa tematica si dati appuntamento. La speciale giornata dedicata alla sport e legata ad atleti delle paraolimpiadi, denominata “Lo Sport come patrimonio di integrazione”. è stata organizzata grazie alla collaborazione di molti ragazzi che svolgono attività sportiva sia dilettantistica che professionale e una ventina di associazioni di volontariato presenti su territorio mantovano,

La manifestazione si ha generato una riflessione e di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della disabilità e sulle resistenze ancora purtroppo presenti nella società, sia da un punto di vista sociale sia sportivo. «Proprio in quanto “diverso”, ogni individuo, per l’intera durata della sua esistenza, è una persona, unica e irripetibile: non importa con quale mezzo si muova, in che modo comunichi, o da dove provenga; questi, sono infatti elementi complementari, rispetto alla sua unicità. L’iniziativa, giunta per il Collegamento alla dodicesima edizione, sarà un vero “risveglio” per tutti i ragazzi e le associazioni che giornalmente prestano la loro intensa opera», hanno spiegato gli organizzatori. All’evento era presente anche il sindaco di Curtatone, Carlo Bottari.