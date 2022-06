Cade in scooter lungo la Cisa: grave una 50enne

BORGO VIRGILIO Grave incidente stradale verso le 18.30 di oggi, giovedì 2 giugno, lungo la Cisa tra Cappelletta e Romanore. Una coppia di coniugi che procedeva in fila indiana in sella ai rispettivi scooter, è caduta rovinosamente a terra. Ad avere la peggio è stata la donna, una 50enne, che è stata caricata a bordo di un’eliambulanza e trasportata all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso. Non desterebbero invece particolari preoccupazioni le condizioni dell’uomo. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale. (c.f.)