Campate e prima pila in alveo Il ponte inizia a prendere forma

SAN BENEDETTO – Dopo lunghissimi mesi di totale stop al cantiere di realizzazione del nuovo ponte sul Po, finalmente ora si vedono quelli che anche il sindaco Roberto Lasagna ritiene importanti passi avanti. All’ingresso del cantiere si vedono manufatti che verranno utilizzati per la campate del nuovo ponte, mentre dall’alveo del fiume spunta da alcuni giorni una pila provvisoria che verrà utilizzata per il montaggio del nuovo manufatto che sta realizzando la società Toto Costruzioni.

Insomma, quelli che si vedono oggi sul cantiere dalla sponda di San Benedetto Po e dalla sponda di Bagnolo San Vito, appaiono come decisi passi avanti rispetto solamente ad alcune settimane fa, quando non si sapeva nemmeno se e quando il cantiere sarebbe ripartito.

Ora, come detto, in entrambi i cantieri appaiono grandi strutture in ferro che verranno probabilmente utilizzate nelle realizzazione delle campate, mentre nel fiume è stata posata una pila la cui sommità spunta per alcune decine di centimetri oltre il livello dell’acqua del Po. Si tratta, q quanto pare, di un pilone che verrà usato temporaneamente durante la posa delle nuove campate».

«Sembra che finalmente stiamo facendo importanti passi avanti – afferma il sindaco Lasagna – e devo dire che ne sono contento. La pila e le forme per le campate sono sotto gli occhi di tutti, e anche sul cantiere ci sono almeno una quindicina di operatori: bene così. Andiamo avanti».