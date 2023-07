Canneto: in bolletta arrivano i conguagli del 2022

CANNETO SULL’OGLIO In questi giorni stanno arrivando nelle case dei cittadini cannetesi le bollette della Sicam per il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione, con conguagli a partire dal gennaio 2022. Alla bolletta è allegata anche una lettera con la quale si comunica che per gli interventi effettuati su rete ed impianti, la provincia di Mantova ha autorizzato Sicam ad aumentate le tariffe del 4% dal primo gennaio 2022 e di un ulteriore 4,6 % dal primo gennaio 2023.

Sulla vicenda interviene la consigliera del gruppo di minoranza “Impegno Comune” Noemi Doro che lamenta il fatto che si tratta ancora una volta di aumenti retroattivi: “Spiace rilevare che a fronte di un aumento delle tariffe, purtroppo corrisponda una diminuzione della qualità dell’acqua. Spiace anche rilevare – continua Doro – che nei comuni gestiti da AqA srl, del gruppo Tea spa di Mantova, pure essa autorizzata ad aumenti percentuali anche maggiori, le tariffe dell’acquedotto sono significativamente più basse rispetto a quelle di Sicam, restano simili solo quelle di fognatura e depurazione e le quote fisse. Significa quindi che le tariffe possono essere anche inferiori.

“A fronte di un aumento così importante – prosegue la consigliera di minoranza – delle ultime bollette che bisogna pagare entro metà luglio, sarebbe auspicabile che il sindaco Nicolò Ficicchia chiedesse a Sicam, in nome e per conto di tutti i cittadini cannetesi, uno slittamento generale dei pagamenti di due o tre mesi senza l’applicazione di interessi di mora. Si eviterebbe a diversi cittadini il fastidio di chiedere la rateizzazione della propria bolletta. Si tenga presente anche che in questi giorni stanno arrivando nelle case dei cannetesi anche le bollette del servizio rifiuti comunale e una famiglia media di tre persone può arrivare a pagare, tra luglio ed agosto, fino a 400-500 euro per l’acqua e i rifiuti».