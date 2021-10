Sole ma clima ancora molto fresco nel fine settimana

MANTOVA L’autunno si afferma. I 4 gradi registrati ieri mattinata nelle campagne mantovane sono il segno inequivocabile dell’accelerazione autunnale in atto. Qualche stazione della Bassa ha segnalato minime fino a 2 gradi, valori non record ma certamente molto bassi per il periodo.

Il sole quasi sempre previsto durante i prossimi giorni allenterà un po’ la morsa del freddo, ma difficilmente potremo contare su temperature pomeridiane superiori ai 20 gradi. Quelli degli ultimi giorni non sono in realtà valori tanto distanti dalle medie stagionali che prevedono per questo periodo temperature minime di 8 gradi e massime attorno ai 18° (ieri 16/17°).

L’impulso di aria fredda di origine scandinava arrivato ieri ha dato all’intero Mediterraneo centrale una vera e propria scossa autunnale ed è stato salutato dagli esperti come benefico. Il primo luogo per l’azione di raffreddamento delle acque dei mari che circondano la Penisola, fino a dieci giorni fa troppo calde. In questo periodo dell’anno, eventuali depressioni mediterranee potrebbero raccogliere, grazie al calore dei mari, enormi quantità di vapore acqueo in accesso organizzando di conseguenza pericolose perturbazioni a carattere alluvionali su buona parte del nord Italia. Il calo della temperatura delle acque superficiali del mare è quindi un fatto decisamente positivo. Non siamo tuttavia al riparo da eventi nefasti, sempre possibili fino alla metà di novembre.

L’evoluzione meteo è in ogni caso rivolta verso il bello stabile. Da oggi riprenderà infatti vigore l’alta pressione atlantica, quanto basta per assicurare al nord Italia tempo buono almeno fino alla metà della prossima settimana. Il fine settimana godrà quindi di un bel sole e di un progressivo aumento della temperatura, anche se solo a partire da domani e in misura più concreta da domenica. Solo domani potremo notare qualche velatura del cielo in più.

Le temperature del mattino rimarranno tuttavia molto contenute. Questa mattina potrebbero scendere su valori ancora più bassi di quelli di ieri, quindi sui 2/3 gradi nelle zone di campagna e sui 5/6 gradi in città. Termometro fra 17 e 19 gradi nelle ore del pomeriggio.

Da lunedì riprenderà invece vigore l’alta pressione subtropicale assicurando una partenza soleggiata anche alla prossima settimana e una certa ripresa delle temperature, previste fra 7 e 9 gradi nei valori notturni e sui 20° in quelli diurni. Andranno quindi in scena almeno tre «ottobrate», ossia tre belle giornate di sole accompagnate da umidità contenuta e temperature miti. Solo dalla metà della settimana l’Italia settentrionale potrebbe essere intercettata da un fronte perturbato che aprirà la strada ad un nuovo calo termico nel prossimo fine settimana.

Di sicuro non sono all’orizzonte depressioni autunnali organizzate al punto tale da riportare piogge estese sul nord Italia. A tal proposito, ottobre è statisticamente uno dei mesi più piovosi dell’anno: a Mantova riceve mediamente 80 millimetri di pioggia e negli ultimi vent’anni ha superato i 100 in quattro occasioni, l’ultima l’anno scorso.

Alessandro Azzoni