Canneto sull’Oglio, tanti i partecipanti alla festa di inaugurazione dell’attività imprenditoriale delle due giovani Alessia Rizzieri e Azzurra Vezzoli

CANNETO SULL’OGLIO In un paese di provincia è un avvenimento sicuramente importante quanto due giovani donne decidono di mettersi in gioco ed impegnarsi in una nuova attività commerciale ed imprenditoriale. E’ quanto hanno fatto, appunto, le ventenni cannetesi Alessia Rizzieri e Azzurra Vezzoli, che hanno inaugurato nei giorni scorsi con una grande e partecipata festa il centro di estetica avanzata “BeBeauty” nella via Roma 11 della terra dei vivai. Alessia Rizzieri in particolare è specialista nella correzione della miopia, ipermetropia ed astigmatismo senza chirurgia, mentre Azzurra Vezzoli è diplomata nel settore della dermopigmentazione o trucco permanente, una tecnica nata dal tatuaggio, per ridisegnare elementi del viso che hanno perso nel tempo la loro definizione, come il contorno delle labbra, il disegno delle sopracciglia e la rima cigliare. Alla grande festa di apertura del nuovo centro, con il djset Giacomo Bozzoli e il freebuffet organizzato dall’Equatore Cafè di Piadena (Cr), hanno partecipato tantissimi giovani e adulti provenienti anche dai paesi limitrofi.

Paolo Zordan