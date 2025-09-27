Carabinieri: il capitano Anna Chiara De Vito prima donna al comando della Compagnia di Viadana

VIADANA Da alcuni giorni il Capitano Anna Chiara De Vito si è insediata al comando della Compagnia Carabinieri di Viadana, sostituendo il Tenente Colonnello Giovanni Martufi, destinato ad altro incarico nell’ambito del Comando Provinciale di Reggio Emilia.

Classe ’89, sposata, originaria della provincia di Lecce, il Capitano De Vito si è arruolata nell’Arma nel 2009, frequentando il corso triennale per Marescialli, al termine del quale è stata destinata per alcuni anni in Calabria, nel Catanzarese.

Nel 2014 ha frequentato il 196° corso dell’Accademia Militare di Modena e successivamente, col grado di Sottotenente, la Scuola Ufficiali di Roma, ove ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2019.

L’ufficiale ha rivestito incarichi di Comandante di Plotone e di Compagnia nell’ambito degli Istituti di formazione dell’Arma presenti a Iglesias e Roma.

Nei giorni scorsi il Capitano De Vito è stato ricevuto dal Colonnello Pancrazio Dario Vigliotta, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, che ha espresso parole di elogio nei confronti del neo Comandante della Compagnia di Viadana.

Il neo Comandante di Viadana ha espresso la volontà di instaurare un rapporto di vicinanza e stretta collaborazione con le Istituzioni locali, per garantire una presenza attenta e costante sul territorio, sottolineando l’importanza della prossimità dell’Arma alla comunità, assicurando così la percezione di sicurezza sul territorio.

Buon lavoro al Capitano De Vito.