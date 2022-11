Carne tradizionale versus carne sintetica, Confragricoltura porta il dibattito a Bovimac

GONZAGA – Gli animali salveranno il mondo? Certamente sì, a patto che l’uomo ne abbia una gestione intelligente e razionale. Questo quanto emerso dal convegno “Gli

animali salveranno il mondo”, organizzato da Confagricoltura Mantova e andato

in scena questa mattina al Bovimac di Gonzaga. Obiettivo della mattinata era

quello di fare chiarezza sui temi della carne sintetica e della sostenibilità degli

allevamenti, sempre più all’ordine del giorno.

Di primissimo livello i relatori presenti sul palco, vale a dire il professor Giorgio

Cantelli Forti, presidente dell’Accademia nazionale di Agricoltura, il professor

Paolo Aimone Marsan, docente di Miglioramento genetico animale presso

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, e il professor Andrea

Formigoni, titolare della cattedra di Nutrizione a Alimentazione animale presso

l’ateneo di Bologna.

«Abbiamo bisogno di sempre più momenti come questo – ha detto in apertura

Alberto Cortesi, presidente di Confagricoltura Mantova – perché il racconto che

abbiamo oggi dell’agricoltura è errato e distorto. Spesso si racconta senza

competenze, come nel caso dell’argomento odierno, le proteine sintetiche. Le

giudichiamo senza comprenderle appieno, ma noi siamo dell’idea che più si

conosce una cosa, meglio la si può affrontare, nel caso in cui servissero

contromosse. I “no” a priori li lasciamo ad altre organizzazioni».

Ma la tanto demonizzata carne rossa fa davvero male? «Assolutamente no – ha

spiegato il professor Cantelli Forti – dal momento che per la nostra salute è molto

più rischioso consumare poca frutta e verdura che mangiare carne. Senza

contare che, dal punto di vista nutritivo, per avere gli stessi amminoacidi

contenuti in 70 grammi di carne rossa dovremmo mangiare due porzioni di pasta

e fagioli, ben più caloriche (700 kcal contro 80). La carne dunque, se assunta

nelle quantità giuste, è alimento ideale per tutte le età della vita. La carne

sintetica? Al momento non disponiamo delle giuste informazioni, e non sappiamo

dunque se potrà avere le stesse caratteristiche nutritive della carne cosiddetta

tradizionale. Non abbiamo dati scientifici, solo quando li avremo potremo

capire».

L’opinione pubblica punta il dito poi sugli allevamenti intensivi: «Ma una

zootecnia intensiva fatta bene come quella odierna – spiega il professor Aimone

Marsan – è molto più efficace di quella estensiva, con la quale non si può pensare

di sfamare il mondo per un semplice motivo: il suolo non basterebbe. In questo

senso innovazione genetica e genomica stanno cambiando il mondo, dandoci

animali più produttivi e sempre meno impattanti».

Riusciremo dunque a nutrire 10 miliardi di persone (cifra alla quale arriveremo

molto presto)? «Lo faremo tramite gli animali – ha detto il professor Andrea

Formigoni – se intelligentemente gestiti. Gli allevamenti, se ben condotti,

generano solo benefici, ma devono essere accompagnati da un concetto, quello

dell’efficienza, sempre più importanti nelle nostre aziende. Penso soprattutto alla

gestione strategica del terreno, elemento dal quale nasce tutto e dal quale

occorre partire per ogni ragionamento».

«Faccio un appello anche alla politica – ha concluso Cortesi – dal momento che

la nuova Pac ha logiche sì condivisibili, ma non fornisce i giusti strumenti per

attuarle».