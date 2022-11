Nell’aula Magna Isabella d’Este la performance “Questa di Marinella, diritti delle donne, una storia vera, di verità negate”

MANTOVA – Continuano gli eventi per l’eliminazione della violenza sulle donne promossi dal Comune di Mantova. Domenica 27 novembre alle18 nell’aula Magna Isabella d’Este, in via Giulio Romano 13, è in programma la performance “Questa di Marinella – diritti delle donne, una storia vera, di verità negate”. Il riconoscimento giuridico dei diritti civili e politici delle donne comincia ad affermarsi in età moderna, parallelamente alla diffusione dei princìpi dell’Illuminismo ma il percorso non è ancora concluso: in questo senso risulta grave l’incompiuta attuazione legislativa di tali diritti in diversi ambiti della vita civile. E tuttavia, anche relativamente a questa situazione, appare ancor più preoccupante l’incompleta accettazione delle leggi da parte della totalità della società. Anche quando le leggi esistono, una certa mentalità diffusa fa fatica a considerare come validi modelli nuovi del ruolo della donna e del suo rapporto con la società, riproponendo stereotipi e comportamenti che si sperava fossero definitivamente superati. La performance, con lievità e un pizzico di ironia, vuole offrire spunti di riflessione sul tema, attraverso musica e parole. Sono previsti i saluti istituzionali dell’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Mantova Chiara Sortino. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti. A cura di Senzatrucco Ensamble in collaborazione con la Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune di Mantova.