Un milione e 400mila euro contro il caro energia da Regione Lombardia, quattro i Comuni mantovani beneficiari

MANTOVA – Da Regione Lombardia 24 milioni di euro ai comuni lombardi per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio, grazie a uno specifico bando creato per affrontare il caro energia’. La direzione generale Sviluppo economico di Regione Lombardia, assessorato retto da Guido Guidesi, ha approvato la graduatoria, dichiarando 80 domande ammissibili. In questo modo sono stati destinati contributi a fondo perduto per ogni impianto fino a un importo di 350.000 euro. Dei complessivi 24 milioni di euro, la provincia di Mantova ne beneficerà per 1,4 milioni. In particolare sono quattro i Comuni che potranno avere dei sostegni economici pari a 350mila euro ciascuno. Si tratta di Pegognaga, Castel Goffredo, Moglia e Castiglione delle Stiviere. Il contributo a fondo perduto per ogni impianto, ha un limite massimo di 350.000 euro e può arrivare a coprire l’80% della spesa ritenuta ammissibile. Sono state interessate dalla misura strutture di proprietà pubblica a gestione diretta o affidate a privati in concessione o convenzione e accessibili a prescindere dal pagamento o meno di una tariffa. Per quanto concerne gli impianti sportivi natatori ha riguardato piscine coperte, convertibili o scoperte. In relazione agli impianti sportivi del ghiaccio: piste coperte per pattinaggio, hockey e altri sport del ghiaccio. Gli obiettivi di efficientamento energetico sono individuabili attraverso la diagnosi relativa al consumo energetico prima e dopo l’intervento presentata con la domanda inoltrata dai comuni. “Oltre ai continui appelli alla Commissione Europea, come Regione, siamo intervenuti concretamente, nei limiti delle nostre competenze e delle risorse a disposizione – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi – con strumenti sull’efficienza energetica per evitare i fallimenti di strutture sportive pubbliche maggiormente danneggiate dal ‘caro bollette’.” «Un’ottima notizia che consente agli impianti sportivi e natatori della Lombardia la realizzazione dei lavori. Il bando aperto dalla Regione mette a disposizione 24 milioni complessivi, dei quali ben 1,4 sono destinati a Mantova», commenta Alessandra Cappellari consigliere regionale.