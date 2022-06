Alla chiesa dei disciplini di Castiglione la mostra “Annuncio da Nagasaki”

CSTIGLIONE – E’ stata inaugurata nella Chiesa dei Disciplini la mostra “Annuncio da Nagasaki”, dedicata alla figura di Takashi Paolo Nagai. Medico giapponese specializzato in radiologia, Nagai si convertì al cattolicesimo con il nome di Paolo e sopravvisse al bombardamento atomico di Nagasaki del 9 agosto 1945. La sua successiva vita di preghiera e di servizio gli ha fatto ottenere il soprannome di “Santo di Urakami”. Al momento dell’esplosione dell’ordigno nucleare il dottor Nagai è in servizio nel reparto di radiologia dell’ospedale universitario di Nagasaki: si salva perché protetto dalla spesse pareti di cemento armato del suo laboratorio, pensate per preservare le persone all’esterno dalle radiazioni. Riporta comunque una grave ferita che tocca la sua arteria temporale destra, ma si unisce al resto del personale medico superstite per dedicarsi alla cura dei feriti. Il parroco don Giangiacomo Sarzi Sartori, dopo aver portato i saluti della chiesa castiglionese ai presenti, ha delineato un breve paragone tra la figura di San Luigi Gonzaga, di cui sono iniziati i festeggiamenti per la ricorrenza della nascita, e quella del medico giapponese. A questa è seguita la presentazione della oratrice da parte della dottoressa Antonella Fada che è anche l’organizzatrice della mostra a Castiglione e quindi è seguita la relazione della dottoressa Paola Marenco, ex responsabile della sezione trapianti dell’ematologia del Niguarda e appartenente al gruppo di Medicina e Persona. La dottoressa ha toccato gli aspetti più salienti della vita di Takashi partendo da quella che era stata la sua origine familiare e culturale nel Giappone shintoista per passare poi al momento degli studi di medicina a quello della malattia (essendo un radiologo era malato di leucemia da prima dello scoppio della bomba) all’ esperienza della bomba e del periodo successivo alla bomba atomica fino alla causa di beatificazione che è in atto. Ingresso libero, visite nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 22; mentre nei giorni feriali dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21. Info: 334-9459492.