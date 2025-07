Casaloldo, domani raccolta firme per dire “no” al mega-impianto fotovoltaico

CASALOLDO – I cittadini di Casaloldo in merito alla realizzazione su un terreno agricolo alle porte del paese di un mega impianto fotovoltaico a terra non intendono abbassare la guardia anzi continuano nella loro azione di protesta. Protesta che non si limita alla promozione di incontri informativi, ma pure nella raccolta delle firme con le quali far comprendere agli enti preposti a rilasciare le autorizzazioni necessarie per il via libera all’investimento quale sia il reale pensiero della comunità casaloldese.

A tal proposito da un lato rinnovano l’invito a tutti i residente del capoluogo, delle frazioni e dei territori limitrofi a recarsi nella sede comunale per firmare contro la realizzazione dell’impianto, durante i giorni e gli orari di apertura al pubblico del municipio.

Dall’altro organizzano per la mattinata di sabato 12 luglio, dalle 9 alle 11, un ulteriore momento di raccolta firme, aperto anche ai non residenti. Il tutto si potrà effettuare all’interno del gazebo che sarà posto sotto la Torre Civica; si ricorda a coloro che intendono esprimere, attraverso il documento predisposto, il proprio dissenso alla realizzazione del progetto di presentarsi dotati di un documento di riconoscimento