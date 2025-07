Sicurezza in Fiera: l’opposizione di Gazoldo chiede più forze dell’ordine

GAZOLDO – Sulla questione della sicurezza si è acceso in questi giorni un dibattito tra la maggioranza e l’opposizione gazoldesi, con una particolare attenzione alla fiera. Qualche settimana fa, infatti, il consigliere di minoranza di Gazoldo degli Ippoliti Paolo Perboni ha protocollato la richiesta per una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto in orario serale, durante la Fiera della Postumia, in programma anche nei prossimi giorni. «In virtù della convenzione stipulata con il Comune di Rodigo per la gestione associata della polizia locale ed il numero di furti che i cittadini hanno subito nel recente passato – si legge nel documento – sia stato considerato l’aumento dei controlli serali, quando la gente è più incline ad uscire dalle proprie abitazioni per passare un momento di svago e aggregazione. Un aumento della presenza dei vigili urbani potrebbe contribuire a garantire la sicurezza ed aumentare la tranquillità».

Sulla questione è intervenuto il sindaco Claudio Pedrollo, il quale ha risposto a Perboni che «è già stato attivato un servizio straordinario di vigilanza serale e notturno per la Fiera. Intendiamo rafforzare la sicurezza del nostro paese proprio quando le occasioni di incontro e socialità sono più frequenti. Resta fondamentale la collaborazione con le forze dell’ordine statali per assicurare una presenza coordinata ed un’efficace prevenzione dei reati».