I carabinieri salavano un rondinotto

MANTOVA Storia a lieto fine per un rondinotto di circa 2 settimane. Probabilmente credeva di essere pronto a spiccare il volo e ha così deciso di lanciarsi dal proprio nido sito in uno dei tanti cornicioni della città. Ma così non era ed è finito sull’asfalto. Tuttavia, per sua fortuna, è atterrato nel parcheggio del Comando Provinciale Carabinieri di via Chiassi ove ha attirato l’attenzione dei militari con il suo garrito. Il piccolo è stato quindi affidato alle cure del Centro di Educazione Ambientale – Parcobaleno che si trova all’interno di Bosco Virgiliano. A dargli il benvenuto è stato il Presidente dell’organizzazione di volontariato Andrea Fiozzi. Tra una decina di giorni imparerà con ogni probabilità a volare.