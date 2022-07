Tennis – A Goito il “Fit Kinder Trophy”: tra i mantovani successi per Sofia Gozzi (U14), Baratti (U10) e Pedrazzoli (U16)

Goito Il “Trofeo Fit Kinder Tennis Trophy 2022” si è svolto al TC Goito dal 24 Giugno al 3 Luglio. Questi i risultati nelle varie categorie.

Gare femminili

Under 9: Tagliati Laura (Club la Meridiana MO) b. Riznic Daria (Tennis Suzzara) 62 63.

Under 10: Bruneo Marta (TC Lumezzane) b. Marchesi Giulia (CT Castellazzo Pr) 64 63.

Under 12: Ramponi Anna (Tennis Villafranca) b. Pigozzi Emma (Tennis Suzzara) 76 36 10-7.

Under 14: Gozzi Sofia (Canottieri Mincio) b. Bonati Sara (TC Roverbella) 62 75.

Under 16: Zelioli Caterina (Canottieri Baldesio) b. Cappelletti Emma (Canottieri Mincio) 60 60.

Gare maschili

Under 9: Carra Pietro (Tennis Mantoflex LI) b. Burato Lorenzo (TC Guidizzolo) 60 75.

Under 10: Baratti Ricardo (Tennis Suzzara) b. Mazzoni Tommaso (TC Modena) 61 62.

Under 11: Porcari Sebastiano (TC Fidenza) b. Farcas Filip (Tennis Villafranca) 63 76.

Under 12: Marchi Luca (CT Scaligero) b. Neri Giovanni (Club la Meridiana MO) 36 62 10-7.

Under 13: Ferrari Alessandro (Sporting Sassuolo) b. Eric Spiridon (Tennis Villafranca) 76 62.

Under 14: Sberna Davide (Tennis la Fenice BS) b. Di Tommaso Fabrizio (Tennis la Fenice BS) 75 46 10-7.

Under 16: Pedrazzoli Mirko (Canottieri Mincio) b. Baruffaldi Riccardo (TC Goito) 76 57 10-7.