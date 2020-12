Castel Goffredo, carabinieri denunciano 31enne per guida in stato di ubriachezza

CASTEL GOFFREDO I Carabinieri della Stazione di Castel Goffredo hanno denunciato in stato di libertà un 31enne, residente nell’alto mantovano, per guida in stato di ebbrezza alcolica – rifiuto accertamento. Alle ore 15.40 circa di ieri 20 dicembre, alla guida della propria autovettura, fuoriusciva autonomamente dalla sede stradale in Casalmoro. Il 31enne, alla richiesta avanzata dai Carabinieri di sottoporsi agli accertamenti ematici mediante il prelievo biologico, al di fine accertare l’eventuale guida in stato di ebbrezza alcolica e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, presso apposita struttura sanitaria, si opponeva con fermo rifiuto.

Per quanto accertato, all’uomo è stata ritirata la patente di guida ed ora dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica – rifiuto accertamento. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.