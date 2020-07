Castel Goffredo, la cittadina castellana ottiene il titolo di “Città che Legge”

CASTEL GOFFREDO La cittadina castellana guidata dal sindaco Achille Prignaca ha ottenuto il prestigioso titolo di “Città che legge” per il biennio 2020/2021, partecipando all’avviso pubblico indetto dal Centro per il Libro e la Lettura, Istituto autonomo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con l’Anci Associazione Nazionale Comuni Italiani che ha come fine la promozione e la valorizzazione delle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura. Il Cepell Centro per il Libro e la Lettura, d’intesa con l’Anci, intende promuovere e valorizzare con l’onorificenza di “Città che legge” quelle amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. E’ un riconoscimento importante per le numerose iniziative organizzate sul territorio comunale di Castel Goffredo per incentivare la lettura e la riscoperta dei libri, dai “Mercoledì d’autore” della biblioteca al premio letterario Acerbi, fino a “Libri sotto i portici”, il mercatino mensile di libri usati. La qualifica di “Città che legge” riconosce e sostiene la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso. (p.z.)