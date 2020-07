Noi l’alternativa al passato: stasera il M5S si presenta

VIADANA Una forte discontinuità con il passato amministrativo, più o meno recente, di Viadana. Potrebbe essere questo il mantra del M5S nell’attuale campagna elettorale. E il candidato sindaco Lorenzo Gardini – che stasera presenterà la propria lista, formazione in cui militeranno anche il facilitatore regionale Stefano Capaldo, l’attuale capogruppo Alessandro Teveri e il consigliere Monica Susi Foti – ribadisce ancora una volta come il M5S rappresenti una nuova pagina rispetto al passato. «Noi ci siamo, e siamo l’alternativa a chi ha governato Viadana recentemente e a chi vuole governarla affidandosi alle persone di sempre. Crediamo che Viadana abbia bisogno di persone nuove che possano rivoluzionare il Comune, proporre una politica di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini ponendo al centro il miglioramento della qualità della vita sui pilastri della tutela dell’ambiente e della salute, del rilancio imprenditoriale locale e del lavoro, della sicurezza urbana e del funzionamento dei servizi comunali per bambini, giovani e anziani. Queste ed altri spunti saranno al centro della presentazione della lista in diretta Fb questa sera dalla pagina “Lorenzo Gardini candidato sindaco di Viadana”». In collegamento ci saranno il vice ministro dell’Interno Vito Crimi, la senatrice Paola Taverna, il consigliere regionale Andrea Fiasconaro e l’On. Alberto Zolezzi. «Abbiamo scelto una modalità digitale per la presentazione, considerati anche i nuovi casi di contagiati sul nostro territorio, vogliamo evitare assembramenti e perciò faremo una presentazione interattiva tramite videoconferenza Zoom. Chi non potrà collegarsi in videoconferenza o seguire la diretta facebook, potrà partecipare alla video proiezione presso l’Officina delle Idee in via Cavallotti 10. Per motivi di sicurezza è necessario prenotarsi a viadana5stelle@virgilio.it».

Lorenzo Costa