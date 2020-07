Scontro tra due auto: rimaste ferite quattro persone

ASOLA Incidente stradale ieri pomeriggio poco dopo le 17 ad Asola, in via Toscana. Nel sinistro sono state coinvolte una Pegeot e una Ypsilon in prossimità di un incrocio. Secondo i primi rilievi fatti dai carabinieri di Asola intervenuti sul posto, potrebbe trattarsi di una mancata precedenza per colpa della quale sono rimaste ferite quattro persone: due uomini di 65 anni ognuno, una donna anch’essa di 65 anni e un ragazzo di 13 anni. Quest’ultimo è stato ricoverato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.