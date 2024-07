Castelbelforte: consegnato alla San Biagio un nuovo mezzo per il trasporto protetto

CASTELBELFORTE Grazie al contributo della Fondazione Comunità Mantovana Onlus, del Comune di Castelbelforte e delle imprese “Gruppo Bianchini” di Mantova, “Viagest” di Goito e “Italy Rail” di Guastalla, l’associazione di volontariato San Biagio ha potuto acquistare una nuova auto per il servizio di accompagnamento protetto, principale vocazione dell’attività. Con il nuovo automezzo, il parco dei veicoli in dotazione sale così a 4 unità, necessarie per soddisfare le richieste dei cittadini, in costante aumento. Nel 2023, i volontari dell’associazione hanno percorso più 30.000 Km. garantendo oltre 700 servizi di accompagnamento protetto, rivolto soprattutto ad anziani. Al termine della santa messa, il parroco don Giorgio Dall’Oglio ha benedetto la nuova auto prima del rinfresco di inaugurazione. Presenti il sindaco Massimiliano Gazzani, il vice Stefano Bauli, la giunta al completo e una rappresentanza del consiglio comunale.