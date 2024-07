Calcio Serie B – Mantova, il derby di notte: a Reggio in campo domenica 18 agosto alle 20.30

MANTOVA L’attesissimo derby Reggiana-Mantova, che segnerà il ritorno dell’Acm in Serie B dopo 14 anni, ha finalmente una data e un orario: si giocherà domenica 18 agosto alle 20.30. Lo ha stabilito la Lega, comunicando il programma delle prime quattro giornate di campionato. Sarà una B “bella di notte”, visto che quasi tutte le partite di queste prime quattro giornate sono state programmate per le 20.30 (fanno eccezione un paio, che si giocheranno alle 18 e alle 19.30). Giusto così: in agosto è impensabile agire diversamente. Non sappiamo dove verranno trasmesse (i diritti tv non sono ancora stati assegnati), ma ai tifosi del Mantova poco importa. Almeno per il derby di Reggio Emilia, per il quale si annuncia un vero e proprio esodo di supporter virgiliani a dispetto del week-end ferragostano.

Nelle prime quattro giornate l’Acm sarà sempre in campo alle 20.30: oltre che con la Reggiana, succederà domenica 25 agosto col Cosenza, nella “prima” del nuovo Martelli. E poi nella trasferta infrasettimanale di Castellammare di Stabia, mercoledì 28. Infine, in casa contro la Salernitana domenica 1 settembre.

Per la cronaca, il campionato di Serie B 2024-25 comincerà venerdì 16 agosto alle 20.30 con l’anticipo Brescia-Palermo. Sabato 17, alla stessa ora, andranno in scena: Bari-Juve Stabia, Pisa-Spezia, Salernitana-Cittadella e Sudtirol-Modena. Domenica 18 le rimanenti partite, sempre alle 20.30: Catanzaro-Sassuolo, Cesena-Carrarese, Cosenza-Cremonese, Frosinone-Sampdoria e Reggiana-Mantova.

LE PRIME 4 GIORNATE DELL’ACM

• REGGIANA-MANTOVA

domenica 18/8, ore 20.30

• MANTOVA-COSENZA

domenica 25/8, ore 20.30

• JUVE STABIA-MANTOVA

mercoledì 28/8, ore 20.30

• MANTOVA-SALERNITANA

domenica 1/9, ore 20.30