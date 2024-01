Auto distrugge la fermata autobus di viale Montello

MANTOVA Forse una distrazione o forse, data l’ora, un colpo di sonno. Erano le sei di ieri mattina quando il conducente di una Toyota perdeva il controllo del mezzo e travolgeva letteralmente la pensilina della fermata dell’autobus di viale Montello all’altezza del civico 23. Una fortuna che un simile incidente sia accaduto alle sei di mattina, quando le strade e le fermate degli autobus, sono ancora deserte, e una fortuna che nessuno si sia fatto male. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mantova per i rilievi di legge e a seguire i tecnici di Apam che hanno riparato la pensilina della fermata danneggiata. Sempre ieri mattina in città, si è verificato un altro incidente in via Lago Paiolo di fronte all’ospedale di Mantova. Nello scontro fra due auto avvenuto alle 8.15, e nel quale sono rimaste coinvolte quattro persone, una sola di questa è stata portata al vicino pronto soccorso in codice verde (ferite lievi).