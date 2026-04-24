24 Aprile 2026 - 21:37:02
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Castelbelforte, scontro tra mezzo della nettezza urbana e auto

CASTELBELFORTE Questa mattina, in Castelbelforte, si è verificato un sinistro stradale. Un mezzo della nettezza urbana di “Tea Mantova Ambiente”, condotto da un 46nneresidente a Mantova,  per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’autovettura Toyota Yaris, condotto da una 36nne del luogo.  Il conducente del mezzo Tea rimaneva incastrato nelle lamiere del mezzo. A liberarlo sono stati i Vigili del Fuoco di Mantova intervenuti sul luogo dell’incidente. L’infortunato è stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale civile di Brescia in codice rosso, non in pericolo di vita.  Anche la donna conducente della Yaris è stata trasportata in ospedale a Mantova in codice verde. Sul posto per i rilievi i Carabinieri della Stazione di Castel d’Ario.

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