Castelbelforte, scontro tra mezzo della nettezza urbana e auto

CASTELBELFORTE Questa mattina, in Castelbelforte, si è verificato un sinistro stradale. Un mezzo della nettezza urbana di “Tea Mantova Ambiente”, condotto da un 46nneresidente a Mantova, per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’autovettura Toyota Yaris, condotto da una 36nne del luogo. Il conducente del mezzo Tea rimaneva incastrato nelle lamiere del mezzo. A liberarlo sono stati i Vigili del Fuoco di Mantova intervenuti sul luogo dell’incidente. L’infortunato è stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale civile di Brescia in codice rosso, non in pericolo di vita. Anche la donna conducente della Yaris è stata trasportata in ospedale a Mantova in codice verde. Sul posto per i rilievi i Carabinieri della Stazione di Castel d’Ario.