Castellucchio – Contro un palo: tasso alcolemico di 1,70

Castellucchio Nella centralissima via Roma nella notte tra sabato e ieri un 40enne residente a Mantova perdeva il controllo della propria Peugeot 2008, andando a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione, abbattendolo. Una volta lanciato l’allarme, nel giro di pochi istanti sul posto interveniva una pattuglia dei carabinieri della stazione di Marcaria che, dopo i rilievi del caso, sottoponevano il conducente all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, constatando che lo stesso risultava positivo alla prova riportando un tasso alcolemico pari a 1,70 g/l, oltre quattro volte il massimo consentito. Dopo i rilievi e le varie procedure del caso, considerato il tasso alcolemico decisamente elevato registrato dall’alcoltest cui il 40enne era appena stato sottoposto, i carabinieri hanno ritirato la patente di guida al conducente, e lo hanno denunciato alla Procura per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il soggetto, in ogni caso, non ha riportato traumi che abbiano necessitato di trasporto in ospedale.