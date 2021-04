Basket – Jbc e Oasi Boschetto riportano i baby in campo

CURTATONE Al via da domani, lunedì 19 aprile, un progetto di collaborazione fra Junior Basket Curtatone e Oasi Boschetto che permetterà ai mini cestisti locali di riprendere all’aperto l’attività interrotta da parecchi mesi causa pandemia Covid. Questo nasce dalla consapevolezza che i nostri giovani atleti sono stati sicuramente i più penalizzati da questa situazione e dal desiderio di voler offrire, da parte di entrambe le associazioni, un servizio sportivo ma anche sociale ed educativo, in grado di colmare un vuoto che inevitabilmente si è venuto a creare. Nel rispetto del protocollo sanitario emanato dalla Fip, l’attività si svolgerà presso il bellissimo playground messo a disposizione dall’Asd Oasi Boschetto e sarà aperta anche a chi vorrà avvicinarsi per la prima volta al gioco-sport del minibasket. Gli allenatori del progetto fanno parte dello staff Jbc e sono tutti estremamente qualificati dal punto di vista tecnico ed educativo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 333/6056958.