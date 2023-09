San Benedetto Po: al via Sagra dal Nedar e Festival “La Fiuma”

San Benedetto Po Anche quest’anno torna l’appuntamento che trasforma lo splendido borgo di San Benedetto Po in un grande palcoscenico dedicato al TEATRO DI FIGURA. Burattini, marionette e pupazzi invaderanno pacificamente le piazze e i chiostri del millenario complesso monastico Polironiano. Un appuntamento da non mancare per grandi e piccini, per chi vuole divertirsi e emozionarsi grazie all’arte di maestri burattinai, attori e musicisti con spettacoli per tutte le età che riporteranno questa mai sorpassata forma di intrattenimento alla portata di tutti. Il festival, patrocinato de Regione Lombardia, è organizzato dal Comune di San Benedetto Po con la direzione artistica del maestro burattinaio Giorgio Gabrielli, e il supporto fondamentale del Museo civico Polironiano. Da rimarcare l’importante collaborazione con l’Associazione UNIMA Italia (Union Internationale de la Marionnette).

Anche quest’anno San Benedetto Po, grazie al contributo di Fondazione Cariplo e Fondazione Comunità Mantovana, nell’ambito degli emblematici provinciali, si conferma dunque come centro culturale propulsivo per l’intero Oltrepò Mantovano, sempre più orientato alla valorizzazione delle collezioni di teatro di figura di Regione Lombardia depositate presso il Museo civico Polironiano, luogo magnifico di storia illustre e perfetto sfondo per rinverdire la tradizione del teatro di figura. L’evento coincide con la tradizionale SAGRA DAL NEDAR giunta alla sua 52esima edizione che si apre oggi con una gita in bicicletta organizzata dalla Pro Loco Teofilo Folengo alla scoperta delle chiaviche Borsone, situata nell’ar gine golenale del fiume Secchia e a seguire gli spettacoli de LA FIUMA.

Domani si entrerà nel vivo col mercatino dell’antiquariato Amarcord nelle vie del paese, shopping e sapori a cura dei commercianti e dei produttori locali, dove sarà possibile acquistare tutte le tipicità del territorio. Dalla mattina si potranno ammirare le opere dei baby madonnari sul sagrato, curiosare nell’angolo degli artisti artigiani e, alle 10.30, partecipare all’aperitivo letterario. Per bambini e ragazzi, oltre agli spettacoli de LA FIUMA, ci saranno giochi organizzati dal gruppo Scout di San Benedetto Po e, tra uno spettacolo e l’altro, dalle 16 alle 17 l’immancabile maccheronata in piazza e la premiazione dei concorsi. A partire da stasera sarà in funzione lo stand gastronomico con un favoloso menu a base d’anatra servito nella meravigliosa ed esclusiva cornice del chiostro di San Simeone. Tutti gli eventi sono gratuiti.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

