Castiglione: inaugurata la prima stanza multisensoriale aperta a tutti

CASTIGLIONE Si è tenuta martedì in località Ghisiola a Castiglione l’inaugurazione della stanza multisensoriale realizzata dall’azienda mantovana Pro Senectute per conto dell’associazione Te se de Castiù. Il progetto è stato sponsorizzato da fondazione Bam, fondazione San Pellegrino e Amica Chips con l’appoggio del Comune di Castiglione, che ha concesso il locale ad uso gratuito. Per l’occasione erano presenti Alessandra Verona, presidente dell’associazione, Massimo Lucchetti, Rosella Guddemi e Alessandra Gabusi, assessore, consigliere e rappresentante dei servizi sociali di Castiglione, Laura Moratti, vicepresidente di Amica Chips, Fabrizio Angelo Schintu e Luca Giovannini, direttori di fondazione Bam, e Mauro Pagani e Simona Maffizzoni, presidente e vicepresidente di fondazione San Pellegrino. La stanza, denominata “Icaro”, si costituisce come uno spazio inclusivo, dedicato al benessere e alla cura della persona attraverso la stimolazione dei sensi. Al suo interno ci sono fonti luminose come una nuvola con fibre ottiche, un proiettore per immagini con un impianto in filodiffusione per riprodurre musica all’interno del locale, oltre che una colonna che produce bolle, materassini morbidi e altre attrezzature che hanno l’obiettivo di portare beneficio al corpo attraverso l’azione sui cinque sensi. «La stanza è dedicata principalmente ai bambini con i disturbi del neuro-sviluppo come autismo e Adhd ma anche agli anziani: gli studi hanno dimostrato l’efficacia di terapie multisensoriali per soggetti affetti da demenza e Alzheimer» spiega la Verona. A differenza di altri stanze di questo tipo, tuttavia, questa è fruibile da chiunque ne richieda l’uso, con un contributo irrisorio per la gestione. Si tratta quindi della prima stanza multisensoriale nel Mantovano accessibile a tutti. A metà gennaio si terrà inoltre un corso formativo gratuito, a cui sono stati invitati gli operatori delle case di riposo di Castiglione, il personale di alcune cooperative locali e non, oltre che gli insegnanti delle scuole del capoluogo.