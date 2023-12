Castiglione: l’alternativa per l’ex opg? Niente case ma un maxi parco

CASTIGLIONE Niente appartamenti con garage e negozi. E nemmeno la struttura, ormai fatiscente e in abbandono da anni, dell’ex ospedale psichiatrico-giudiziario. In alternativa, un maxi parco con un centinaio di parcheggi e una fontana al centro. Questa potrebbe essere la terza via per sciogliere in modo definitivo il nodo dell’ex opg di via Ordanino.

Si tratta per ora solamente di un’idea, che però ormai da un po’ di tempo sta circolando all’interno della giunta comunale. La quale, appunto, sta valutando se la strada più semplice ed immediata per risolvere la questione non sia un cambio radicale dei progetti.

L’idea del Comune, che per il momento è solo sulla carta e andrà valutata adeguatamente, andrebbe a cambiare radicalmente le carte in tavola. Se l’idea dovesse andare in porto, l’ente locale cederebbe ad Aler, proprietaria dell’ex opg, un numero di alloggi comunali adeguato al valore dell’ex struttura sanitaria di via Ordanino. Così facendo ne diventerebbe proprietario il Comune, che a questo punto potrebbe procedere con la completa demolizione della struttura dell’ex ospedale psichiatrico-giudiziario. Al suo posto nascerebbe in definitiva un nuovo polmone verde nel cuore di Castiglione, con in aggiunta 100-150 parcheggi e una fontana (o struttura simile) al centro dell’area.

Ovviamente perché tale progetto vada in porto sono diversi gli aspetti da far quadrare: trovare un accordo con Aler, valutare i costi a carico del Comune e via dicendo. In merito insomma non sono state prese decisioni e sono necessarie tutte le valutazioni del caso, ma non è detto che alla fine l’ente locale non decida di percorrere a tutti gli effetti tale terza via, alternativa ai progetti e agli iter finora portati avanti.

Il Comune sta prendendo in considerazione tale ipotesi dal momento che la questione ex opg è su un binario morto: la struttura è fatiscente, le tre aste indette dall’Aler negli ultimi due anni per vendere tutta l’area sono andate deserte e, anche se si volesse procedere con la realizzazione del nuovo quartiere con appartamenti di lusso, garage, servizi e via dicendo, sarebbe necessario trovare un imprenditore disposto ad un tale investimento.